В Магнитогорске возбуждено дело по факту сноса 33 деревьев на 760 тыс.
В Магнитогорске (Челябинская область) возбуждено уголовное дело по факту вырубки более 30 деревьев – ущерб оценили в 760 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Напомним, в ноябре 2016 года в районе улицы Ржевского произведен незаконный снос 33 деревьев породы вяз, клен, тополь.
«В соответствии с произведенными специалистами расчетами размер ущерба, причиненного городу незаконной порубкой деревьев, составил 760 тыс. рублей», – сообщили в Магнитогорской природоохранной прокуратуре.
По результатам прокурской проверки следственные органы возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, в особо крупном размере).
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле Магнитогорской природоохранной прокуратуры.