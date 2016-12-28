В Магнитогорске возбуждено дело по факту сноса 33 деревьев на 760 тыс.

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Магнитогорске (Челябинская область) возбуждено уголовное дело по факту вырубки более 30 деревьев – ущерб оценили в 760 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, в ноябре 2016 года в районе улицы Ржевского произведен незаконный снос 33 деревьев породы вяз, клен, тополь.

«В соответствии с произведенными специалистами расчетами размер ущерба, причиненного городу незаконной порубкой деревьев, составил 760 тыс. рублей», – сообщили в Магнитогорской природоохранной прокуратуре.

По результатам прокурской проверки следственные органы возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, в особо крупном размере).

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле Магнитогорской природоохранной прокуратуры.