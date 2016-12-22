В Магнитогорске сравняли с землей незаконную автомойку

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Магнитогорске (Челябинская область) сравняли с землей незаконную автомойку – полтора года назад ее построили на месте, предназначенном для возведения многоквартирного жилого дома, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Еще в августе суд постановил снести самовольную постройку, однако ее владельцы на контакт не шли, в суде появились всего раз, после чего дважды проигнорировали предписания приставов. В ходе разбирательств они продолжали мыть автомобили, а властям и местным жителям говорили, что это и есть жилой дом, просто построенный в виде гаража.

В санитарную зону автомойки попали ближайшие жилые дома, а вредные вещества, которые использовались в процессе работы, оказывались в общем сливе. Соседи жаловались на гул машин и оборудования мойки, сильную загазованность и запах от моющих средств.

«В Магнитогорске такой случай – редкость. Обычно предприниматели прекращают свою деятельность сразу, как получают соответствующее предписание, и потому несут минимальные потери. Владельцам данной мойки уведомления были выданы еще в процессе строительства, но они никак на них не отреагировали. И в итоге довели дело до принудительного сноса. Сегодня его проводят судебные приставы. Они обратились за помощью в администрацию города, чтобы привлечь необходимую для этого технику», – прокомментировал начальник управления архитектуры и градостроительства Илья Рассоха.

В будущем владелец участка сможет законно построить на месте снесенной автомойки жилой дом.