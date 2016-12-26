В Коркино изъяли свыше 9 500 бутылок алкогольного суррогата

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Коркинском районе (Челябинская область) изъято более 9,5 тыс. бутылок «паленки» – контрафакт, в том числе элитных марок, продавался в нескольких муниципалитетах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу коркинской полиции.

«В ходе оперативного мероприятия "Алкоголь" с 14 по 24 декабря проведены рейды. Установлено, что на территории Коркинского района и других муниципальных образований ведется незаконная реализация фальсифицированной алкогольной продукции, в том числе элитных коньяка, рома, бренди, виски с поддельными акцизными марками. Хранение алкогольной продукции осуществлялось в гаражных кооперативах Коркино», – говорится в сообщении.

При проведении обысков из оборота было изъято свыше 9,5 тыс. бутылок фальсифицированного алкоголя.

По данному факту в ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, в крупном размере), санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы со штрафом до 120 тыс. рублей.