В Копейске осудят группу «черных риелторов», укравших более 46 млн

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области перед судом предстанет группа «черных риелторов» и их соучастница из Росреестра – мошенники заработали более 46 млн рублей, обманывая местных жителей при заключении сделок купли-продажи недвижимости, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.

В группу аферистов «записались» 13 человек. В течение двух лет они обманывали жителей Копейска, заключая липовые сделки купли-продажи недвижимости. За несколько месяцев им удалось «присвоить» 25 квартир и заработать свыше 46 млн рублей.

Важную роль в «деле» сыграла сотрудница Росреестра. «Занимая должность инженера в отделе по Копейскому городскому округу, она оформляла регистрацию подложных документов на право собственности жилыми помещениями, после чего ее подельники становились владельцами квартир», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В итоге схему раскрыли, возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

В ходе следствия преступники добровольно отдали потерпевшим 23 млн рублей. Кроме того, наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 14 млн рублей.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.