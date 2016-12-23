В Карабаше закончено расследование по делу экс-главы Ягодинца

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела экс-мэра Карабаша – Вячеслав Ягодинец обвиняется в превышении должностных полномочий на 8 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на официального представителя СУ СКР по Челябинской области Владимира Шишкова.

«По данным следствия, в сентябре 2013 года администрацией Карабаша был заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации строительства объектов, снижающих влияние загрязненного стока с территории округа на качество воды Аргазинского водохранилища. Ягодинец принял необоснованное решение об оплате исполнителю контракта за изыскательские работы к разработке проектно-сметной документации путем наложения резолюции на финансовых документах. Оплата – более 8 млн рублей – была произведена без обязательного получения заключения госэкспертизы», – рассказал Шишков.

Он также добавил, что в ходе расследования было установлено завышение стоимости выполненных работ более чем на 1 млн рублей. Эта сумма взыскивается с организации-исполнителя работ в судебном порядке.

В отношении экс-главы Карабаша Вячеслава Ягодинца было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками регионального управления ФСБ России.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

В рамках расследования уголовного дела следователем СК внесено представление главе администрации Карабашского городского округа об устранении причин, способствовавших совершению преступления.

Добавим, Вячеслав Ягодинец был задержан в августе 2016 года, находится под домашним арестом.