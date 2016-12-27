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Агентство новостей Доступ 1 27 декабря 2016 года, 15:28

В Челябинской области из продажи изъято 87 тыс. литров контрафактного алкоголя


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

За 10 дней спецоперации сотрудники полиции изъяли в Челябинской области 87 тыс. литров алкоголя и спиртосодержащей жидкости с признаками контрафактности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«По фактам выявленных нарушений составлено более 1,2 тыс. протоколов об административных правонарушениях и возбуждено 10 уголовных дел», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Там добавили, что с 14 по 24 декабря было организовано более 2 тыс. проверок предприятий розничной и оптовой торговли. Из незаконного оборота было изъято около 87 тыс. литров алкоголя и спиртосодержащей жидкости с признаками контрафактности.

«За реализацию алкогольной продукции без специального разрешения (лицензии), нарушение правил розничной продажи и продажу спиртного несовершеннолетним составлено 1 270 административных протоколов. Кроме того, возбуждено 10 уголовных дел по признакам составов преступлений, предусмотренных статьями 151.1, 171, 238 и 327.1. УК РФ», – уточнили в полиции.

Так, в Магнитогорске в гаражном боксе частного сектора оперативниками было обнаружено 4,5 тыс. единиц контрафактной алкогольной продукции на сумму свыше 1 млн рублей.

«Всего в этом городе в торговых точках и складских помещениях изъято более 120 тыс. бутылок алкогольной и спиртосодержащей продукции, маркированной поддельными акцизными и федеральными специальными марками известных брендов винно-водочных изделий», – отметили в МВД.

В рамках проводимых мероприятий сотрудниками органов внутренних дел осуществлена проверка 854 объектов розничной торговли, где было изъято около 445 тыс. единиц спиртосодержащей лекарственной, парфюмерно-косметической и бытовой продукции. Так, 21 декабря 2016 года в Челябинске в складском помещении по Свердловскому тракту обнаружено порядка 432 тыс. единиц парфюмерно-косметической продукции.

Все образцы изъятой продукции направлены в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Челябинской области для проведения исследования на наличие смертельно-опасных веществ, в том числе метилового спирта. По результатам исследований будут приняты процессуальные решения.

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Теги: новости челябинска, новости иркутска, боярышник, контрафактный алкоголь, отравление алкоголем
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