В Челябинске вынесен приговор ОПГ, грабившей круглосуточные магазины

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске вынесен приговор преступной группе, совершавшей разбойные нападения на круглосуточные магазины – шестеро парней познакомились в детской колонии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

В суде установлено, что соучастники совершали свои разбойные нападения с октября по ноябрь 2014 года. «Врываясь в помещение магазина, вооруженные пневматическим пистолетом, заранее укрыв лица медицинскими масками, преступники требовали от продавцов передачи как личного имущества (телефонов, золотых украшений, денежных средств), так и денежных средств, находящихся в кассе магазина. При этом для устрашения производили несколько выстрелов в воздух, после чего скрывались с похищенным», – говорится в сообщении.

Обвиняемые пояснили, что деньги нужны были на развлечения и на продукты питания, похищенное они делили между собой и тратили в ночь совершения преступления.

«Ущерб, причиненный более чем 20 потерпевшим, составил от 50 тыс. рублей до коробки с пирожками и нескольких пачек сигарет. Общий размер ущерба – около 150 тыс. рублей», – рассказали в прокуратуре.

Все соучастники ранее отбывали наказание за совершение тяжких преступлений в Атлянской воспитательной колонии для несовершеннолетних.

С учетом мнения государственного обвинителя, в зависимости от степени участия и роли в совершении преступлений, всем соучастникам суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет с отбыванием наказания в колониях общего и строгого режимов.