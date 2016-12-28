Ср, 28.12.2016, 14:22 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 28 декабря 2016 года, 12:57

В Челябинске вынесен приговор ОПГ, грабившей круглосуточные магазины


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске вынесен приговор преступной группе, совершавшей разбойные нападения на круглосуточные магазины – шестеро парней познакомились в детской колонии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

В суде установлено, что соучастники совершали свои разбойные нападения с октября по ноябрь 2014 года. «Врываясь в помещение магазина, вооруженные пневматическим пистолетом, заранее укрыв лица медицинскими масками, преступники требовали от продавцов передачи как личного имущества (телефонов, золотых украшений, денежных средств), так и денежных средств, находящихся в кассе магазина. При этом для устрашения производили несколько выстрелов в воздух, после чего скрывались с похищенным», – говорится в сообщении.

Обвиняемые пояснили, что деньги нужны были на развлечения и на продукты питания, похищенное они делили между собой и тратили в ночь совершения преступления.

«Ущерб, причиненный более чем 20 потерпевшим, составил от 50 тыс. рублей до коробки с пирожками и нескольких пачек сигарет. Общий размер ущерба – около 150 тыс. рублей», – рассказали в прокуратуре.

Все соучастники ранее отбывали наказание за совершение тяжких преступлений в Атлянской воспитательной колонии для несовершеннолетних.

С учетом мнения государственного обвинителя, в зависимости от степени участия и роли в совершении преступлений, всем соучастникам суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет с отбыванием наказания в колониях общего и строгого режимов.

© 2008–2016 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: разбой, новости челябинска, атлянская колония
Подписаться на рассылку www.dostup1.ru
3 692
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 14:15
Миассцы поздравили главного Деда Мороза России с Новым годом
сегодня, 14:13
ВНИМАНИЕ. Дополнительные автобусы направят из Челябинска в райцентры 31 декабря
сегодня, 13:54
Два года у власти: ТОП-6 главных достижений главы Челябинска
сегодня, 12:38
Роспотребнадзор просит южноуральцев не водить полупростуженных детей на елку
сегодня, 12:10
В Магнитогорске возбуждено дело по факту сноса 33 деревьев на 760 тыс.
сегодня, 11:34
Осужден водитель, покусавший инспектора ДПС под Увелкой
сегодня, 10:45
ВНИМАНИЕ. Горэкоцентр в каникулы будет вывозить мусор без перерывов и выходных
сегодня, 10:42
В Копейске осудят группу «черных риелторов», укравших более 46 млн
сегодня, 09:44
Открылся главный ледовый городок Челябинска
сегодня, 09:24
СКАНДАЛ. Суровая Снегурочка в снежном городке шокировала жителей Каслей
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Прямой доступ
Интервью
Опрос

Какую елку Вы установите дома?

  • Натуральную (сосну или пихту)
    27%
  • Искусственную
    38%
  • Дизайнерскую
    4%
  • Самодельную
    6%
  • Поставлю хвойные ветки
    12%
  • Никакую
    12%

Всего проголосовало: 1603

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость