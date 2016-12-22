В Челябинске стартуют работы по проектированию объектов к саммитам ШОС и БРИКС

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске стартуют работы по проектированию объектов к проведению саммитов ШОС и БРИКС – в частности, архитекторы разрабатывают модель одного из главных объектов события, общественно-делового центра, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Глава региона Борис Дубровский отметил, что в 2017 году подготовка к саммитам должна перейти в практическую плоскость. Особый акцент он сделал на строительстве общественно-делового центра в границах улиц Братьев Кашириных, Береговая и русла реки Миасс.

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«Нам необходимо завершить подготовительные работы и начинать действовать. При этом мы должны опираться на результаты проведенного архитектурного конкурса», – подчеркнул глава региона.

Также он поднял вопрос развития набережной реки Миасс и благоустройства прилегающей территории. На следующем совещании, в январе 2017 года, стороны обсудят перспективы создания Сквера искусств, который станет логичным дополнением в предстоящих преобразованиях южноуральской столицы.

«Наше средство – подготовка к саммитам ШОС и БРИКС, а наша цель – формирование современной, красивой городской среды в центре Челябинске», – резюмировал Борис Дубровский.

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