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Агентство новостей Доступ 1 22 декабря 2016 года, 15:48

В Челябинске стартуют работы по проектированию объектов к саммитам ШОС и БРИКС


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске стартуют работы по проектированию объектов к проведению саммитов ШОС и БРИКС – в частности, архитекторы разрабатывают модель одного из главных объектов события, общественно-делового центра, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Глава региона Борис Дубровский отметил, что в 2017 году подготовка к саммитам должна перейти в практическую плоскость. Особый акцент он сделал на строительстве общественно-делового центра в границах улиц Братьев Кашириных, Береговая и русла реки Миасс.

Конкурс ARCHCHEL назвал проекты, которые изменят облик Челябинска к саммиту ШОС

«Нам необходимо завершить подготовительные работы и начинать действовать. При этом мы должны опираться на результаты проведенного архитектурного конкурса», – подчеркнул глава региона.

Также он поднял вопрос развития набережной реки Миасс и благоустройства прилегающей территории. На следующем совещании, в январе 2017 года, стороны обсудят перспективы создания Сквера искусств, который станет логичным дополнением в предстоящих преобразованиях южноуральской столицы.

«Наше средство – подготовка к саммитам ШОС и БРИКС, а наша цель – формирование современной, красивой городской среды в центре Челябинске», – резюмировал Борис Дубровский.

Проспект Ленина станет главным гостевым маршрутом Челябинска к саммиту ШОС

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Теги: челябинская область, борис дубровский, благоустройство, новости челябинска, саммит шос-2020
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