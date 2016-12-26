В Челябинске откроют памятник «Русской правде»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Во вторник, 27 декабря, в Челябинске откроют памятник сборнику правовых норм Древнерусского государства – знаковая скульптура появится в обычном дворе одной из многоэтажек города, доме, где живет организатор и вдохновитель памятника Алексей Потапов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Автор памятника рассказал, что монумент в виде «вечного» колокола появится в Челябинске в честь тысячелетия правого свода Древнерусского государства. Сам колокол сделан из бетона, крест выплавили из железа, а голубя слепили из глины.

«Вечевой колокол уже установлен, но до конца памятник еще не выполнен. Заключительные работы ожидаются весной», – говорится в анонсе.

На монументе разместят таблички с именами государственных деятелей, которые, по мнению автора, внесли вклад в установление демократии на Руси: князья Олег и Рюрик, княгиня Ольга, Ярослав Мудрый, Владимир Мономах и другие.

Стоит отметить, что у челябинца уже есть опыт увековечивания памятных событий. В 2014 году он установил в своем дворе монумент, посвященный присоединению Крыма и Олимпиаде в Сочи.

Открытие памятника пройдет 27 декабря, в 14.00, по адресу: улица Шуменская, 4.