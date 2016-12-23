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Агентство новостей Доступ 1 23 декабря 2016 года, 11:59

В Челябинске откроется детский клуб дзюдо


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В субботу, 24 декабря, в областном центре состоится официальное открытие детского клуба дзюдо – организатором проекта выступил известный южноуральский дзюдоист, Заслуженный мастер спорта России Кирилл Денисов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Центра олимпийской подготовки.

На церемонию приглашены первые лица российской и региональной федераций дзюдо, тренеры, коллеги-дзюдоисты, в том числе участники Олимпийских игр-2016 Денис Ярцев и Ренат Саидов.

Школа бокса имени Сергея Ковалева откроется в Челябинске в 2017 году

Денисов Кирилл Георгиевич, Заслуженный мастер спорта России, родился 25 января 1988 года в Трехгорном (ЗАТО). Воспитанник местной СДЮСШОР по дзюдо. Первый тренер – Заслуженный тренер России Владимир Федичкин. Тренируется под руководством Заслуженных тренеров России Дмитрия Морозова и Владимира Зайцева. Образование высшее, окончил ЮУрГУ. Выступает за клуб «Явара-Нева» (Санкт-Петербург).

Серебряный призер чемпионатов мира (2009, Роттердам, Нидерланды, 2015, Астана, Казахстан), бронзовый призер чемпионатов мира (2010, Токио, Япония, 2013, Рио-де-Жанейро). Чемпион Европы (2013, Будапешт, Венгрия, 2015, Баку, Азербайджан). Серебряный медалист чемпионата Европы (2011, Стамбул, Турция). Победитель первых Европейских игр (2015, Баку, Азербайджан), открытого командного чемпионата Европы (2008, Москва). Неоднократный победитель и призер этапов Кубка мира, турниров серии «Большой шлем», «Гран-при» и «Мастерс», Кубков мира и Европы.

Участник летних Олимпийских игр 2012 и 2016 годов в составе сборной России. Лауреат премии Законодательного Собрания Челябинской области.

Церемония открытия состоится в торговом комплексе «Северо-Западный» (проспект Победы, 348/1). Начало 24 декабря, в полдень

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Теги: кирилл денисов, дзюдо челябинск, новости спорта
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