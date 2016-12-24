Сб, 24.12.2016, 20:41 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 24 декабря 2016 года, 14:34

Уволены 2 повара детсада в Челябинске, где малышей накормили супом с личинками


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Два повара детсада № 370 «Золушка» (Тракторозаводский район) Челябинска уволены после того, как накормили воспитанников супом с личинками, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Должностные лица детского сада при приготовлении пищи использовали крупу с личинками пищевой моли», – сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Там уточнили, что за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей дошкольное учреждение, заведующая и медицинская сестра привлечены к административной ответственности.

«Юридическое лицо заплатит штраф в размере 30 тыс. рублей, руководитель и медработник – по 3 тыс. каждая», – уточнили в надзорном ведомстве.

Кроме того, по представлениям прокурора председателем комитета по делам образования Челябинска выговоры объявлены заведующей и кладовщику. От занимаемых должностей освобождены и уволены непосредственные виновники случившегося – повар и шеф-повар.

Об особенностях меню в детском саде № 370 родители узнали, когда увидели в телефоне фото блюда, которое подали их детям на обед. В супе плавали личинки. Одна из матерей расспросила сына по этому поводу. Мальчик рассказал ей, что недовольным детям воспитатели сказали выловить червей и есть. Женщина выложила пост в соцсети, требуя наказать виновных.

© 2008–2016 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: детский сад, новости челябинска
Подписаться на рассылку www.dostup1.ru
3 691
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 13:24
У евреев наступает 8-дневный праздник света и огней
сегодня, 10:56
Католики и протестанты отмечают Рождественский сочельник
сегодня, 09:03
Магнитогорский «Металлург» в выездном матче одолел братиславский «Слован»
сегодня, 07:33
В Челябинске минус 16, школы работают в обычном режиме
вчера, 22:33
Челябинский «Трактор» обыграл астанинский «Барыс» – 4:3
вчера, 17:40
В Карабаше закончено расследование по делу экс-главы Ягодинца
вчера, 16:40
Главный синоптик Южного Урала рассказала, какой будет погода на Новый год
вчера, 16:32
Бандиты, случайно убившие жительницу Магнитогорска, обжаловали приговор
вчера, 16:30
Жительница Южного Урала потеряла 220 тыс. рублей, доверившись интернет-«помощнику»
вчера, 16:25
Около 1,5 тыс. бутылок казахской водки будет уничтожено в Челябинской области
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Прямой доступ
Интервью
Опрос

Какую елку Вы установите дома?

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость