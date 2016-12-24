Уволены 2 повара детсада в Челябинске, где малышей накормили супом с личинками

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Два повара детсада № 370 «Золушка» (Тракторозаводский район) Челябинска уволены после того, как накормили воспитанников супом с личинками, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Должностные лица детского сада при приготовлении пищи использовали крупу с личинками пищевой моли», – сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Там уточнили, что за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей дошкольное учреждение, заведующая и медицинская сестра привлечены к административной ответственности.

«Юридическое лицо заплатит штраф в размере 30 тыс. рублей, руководитель и медработник – по 3 тыс. каждая», – уточнили в надзорном ведомстве.

Кроме того, по представлениям прокурора председателем комитета по делам образования Челябинска выговоры объявлены заведующей и кладовщику. От занимаемых должностей освобождены и уволены непосредственные виновники случившегося – повар и шеф-повар.

Об особенностях меню в детском саде № 370 родители узнали, когда увидели в телефоне фото блюда, которое подали их детям на обед. В супе плавали личинки. Одна из матерей расспросила сына по этому поводу. Мальчик рассказал ей, что недовольным детям воспитатели сказали выловить червей и есть. Женщина выложила пост в соцсети, требуя наказать виновных.