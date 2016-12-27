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Агентство новостей Доступ 1 27 декабря 2016 года, 17:13

18+ Уроженец Таджикистана 3 года насиловал малолетнюю школьницу в Челябинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Педофил, приехавший в Челябинск из Таджикистана, три года подряд совершал насильственные действия сексуального характера в отношении племянницы жены – девочка боялась рассказывать о происходящем взрослым, так как опасалась, что у бабушки не выдержит сердце, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступления совершались с 2013 по 2016 год в квартире, где девочка жила с тетей-опекуном и ее мужем. Пока женщина была на работе, ее супруг оставался дома, и когда ребенок приходил из школы, начинал свои домогательства. С 11-летнего возраста девочка подвергалась насильственным действиям со стороны злоумышленника, который заставлял ее удовлетворять свои сексуальные потребности. Рассказать о происходящем девочке было некому. Доверительные отношения у нее были только с бабушкой, однако школьница опасалась, что у пенсионерки может не выдержать сердце. Кроме того, педофил запугивал ребенка.

«О преступлениях стало известно, когда бабушка у школьницы уже умерла. После очередного посягательства со стороны мужчины девочка, которой уже исполнилось 14 лет, пришла к подруге и рассказала ей все. Та убедила ее в том, что нужно поставить в известность взрослых. В июне 2016 года мы начали проверку. Злоумышленник отрицал свою вину, но допрос на полиграфе показал, что он говорит неправду. Сексолого-психиатрическая экспертиза выявила у него расстройство предпочления в форме педофилии», – рассказал старший следователь СО по Калининскому району Челябинска Алексей Неваленый.

На данный момент злоумышленник находится в СИЗО. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Дело находится на завершающей стадии расследования. В ближайшее время материалы поступят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Известно, что обвиняемый приехал в Челябинск из Таджикистана и получил российский паспорт в 2004 году. Мужчина нигде не работал и все время находился дома.

Ольга Плеханова

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Теги: педофил, школьница, новости челябинска
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