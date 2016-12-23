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Агентство новостей Доступ 1 23 декабря 2016 года, 11:48

Уральские ученые воссоздали «биографию» челябинского метеорита


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Уральские ученые смогли описать все этапы развития челябинского метеорита, который упал в озеро Чебаркуль в феврале 2013 года – это своеобразная эволюция от момента образования до громкого «приводнения», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Мы восстановили "историю" челябинского метеорита. Она состоит из нескольких этапов. Сначала был сформирован зародыш планеты, потом были ударные события, и одно из них такое мощное, из-за которого откололась часть объекта. В одной из публикаций даже есть предположение, что был и удар с кометой. После этого – вторжение в атмосферу, фрагментация, падение в Челябинской области и находки», – рассказал ТАСС член комитета по метеоритам РАН, ведущий научный сотрудник кафедры физических методов и приборов контроля качества Физико-технического института УрФУ Виктор Гроховский.

Напомним, в феврале 2013 года над территорией Челябинской области пролетел метеорит со сверхзвуковой скоростью и яркой вспышкой света. Через несколько минут после взрыва (по свидетельствам очевидцев, от 77 секунд до трех минут и более, в зависимости от расстояния) на землю пришла ударная волна. Полоса воздействия ударной волны на поверхности составила около 130 километров в длину и 50 – в ширину.

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Теги: метеорит, метеорит челябинск, ученые, новости челябинска, космос
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