«Уральская кузница» поздравит около 2 тыс. детей с Новым годом

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Завод «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу Мечел) дарит детям сотрудников предприятия новогодние подарки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Уралкуз» подготовил традиционные сладкие подарки для почти 2 тыс. детей в возрасте до 14 лет, чьи родители трудятся на предприятии. В этом году подарок выполнен в форме чемоданчика, внутри – 45 наименований различных сладостей.

Традиционные новогодние наборы ребятам вручают Дед Мороз и Снегурочка на театрализованных представлениях, которые организованы для детей заводчан в Чебаркуле и Челябинске.

«Уральская кузница» – крупнейший в России производитель штампованной продукции из специальных сталей и сплавов. Предприятие производит штамповки практически для всех отраслей машиностроения. Занимает более 20% российского рынка штамповок, а также одно из ведущих мест на внутреннем рынке черновых осей локомотивов подвижного состава. Предприятие имеет наукоемкое производство в челябинском филиале, который занимается выплавкой всех известных на сегодня специальных сталей и жаропрочных сплавов. ПАО «Уралкуз» входит в металлургический дивизион Группы Мечел, находящийся под управлением ООО «УК Мечел-Сталь».

Мечел – глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в которой работает 66 тыс. человек. Продукция компании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. Мечел объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.