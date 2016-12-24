У евреев наступает 8-дневный праздник света и огней

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сегодня, 24 декабря 2016 года, вечером евреи встречают Хануку («торжественное открытие, освящение»), зажигая первую свечу в ритуальном светильнике (меноре), – праздник света и огней длится восемь дней, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Название праздника происходит от выражений «хануккат ха-баит» (освящение Храма) или «хануккат бейт Хашмонаим» (освящение дома Хасмонеев). Традиция связывает празднование Хануки с еврейским восстанием 164 года до нашей эры против сирийского царя Антиоха IV, запретившего иудаизм. После изгнания захватчиков из Израиля и взятия Иерусалима войсками Иуды Хасмонея по прозвищу Макаби (Молот) евреи восстановили оскверненный и частично разрушенный Храм. В день его освящения следовало зажечь главный храмовый светильник – менору, огонь которого надо поддерживать постоянно. Предание гласит, что поднявшись на Храмовую гору, евреи нашли масло для лампад, достаточное для поддержания огня лишь в течение одного дня. Благодаря чуду, огонь в золотой меноре горел восемь дней, пока готовилось новое масло. Тогда мудрецы постановили, что восемь дней, начиная с 25 числа месяца кислев, будут днями веселья для будущих поколений, будет произноситься благодарственная молитва Галель и каждую ночь зажигаться светильники для публичного прославления чуда.

В память об этом чуде Хануку празднуют восемь дней, каждый вечер зажигая по одной новой свече в специальном праздничном восьмисвечнике – ханукие. Помимо этого в честь праздника готовят традиционные угощения – сладкие пончики с повидлом, которые называются «суфганийот».

В сотнях городов мира по случаю Хануки на площадях зажигают меноры, а когда зажигают свечи дома, светильник традиционно устанавливают у входа или на подоконнике, чтобы свет был виден прохожим.

В 2016 григорианском году иудеи начинают праздновать Хануку 24 декабря с заходом солнца и по 1 января 2017 года.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников