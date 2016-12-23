Туркомпания в Челябинске сорвала врачам отдых в Крыму

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Калининском районе Челябинска возбуждено уголовное дело об обмане туристов – врачи, отдых которых организовывал профсоюз, остались без отпуска в Крыму из-за мошеннических действий руководства турфирмы «Викир и К», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Ранее отделом полиции «Калининский» УМВД России по Челябинску проведена доследственная проверка по заявлению председателя первичной профсоюзной организации ГБУЗ ОКБ № 3 о совершении мошеннических действий в отношении членов профсоюза. Пять семей сотрудников облбольницы понесли ущерб на общую сумму более 200 тыс. рублей.

«Проверкой, проведенной отделением ОЭБ и ПК УМВД России по Челябинску, установлено, что председатель профсоюза передала документы и деньги сотрудникам турфирмы. Часть клиентов, оплатив полностью путевки, приехали на море, однако отдых организован не был. Еще ряду клиентов, оплативших услуги туркомпании в полном объеме, не были предоставлены ни путевки, ни билеты к месту отдыха. Полиция выяснила, что руководитель ООО "Викир и К", получив денежные средства от клиентов, их отдых не оплатил, но и деньги не вернул», – рассказали в надзорном ведомстве, уточнив, что несмотря на установленные обстоятельства, полицией принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Прокурор района незаконное постановление отменил и потребовал незамедлительно возбудить уголовное дело о мошенничестве. Требования удовлетворены. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности.

Ход расследования поставлен прокуратурой на контроль.