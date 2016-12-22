«Трактор» и «Металлург» прервали свои победные серии

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский «Трактор» и магнитогорский «Металлург» прервали свои победные серии, проиграв очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ 21 декабря, – «черно-белые» с минимальным счетом уступили братиславскому «Словану», «сталевары» проиграли «Медвешчаку» в Загребе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Встреча «Слован» vs «Трактор» завершилась со счетом 1:0. Единственная заброшенная шайба – на счету Михала Глинки (23:33).

«Магнитка» проиграла в Хорватии 3:6. У гостей дубль на счету Дениса Платонова (25:11 и 28:23), еще один гол забил Сергей Мозякин (54:44, 5х3).

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Франсис Паре (04:41), Бобби Батлер (09:04), Александр Болдюк (23:09), Ти Джей Гальярди (41:26), Лукас Лессио (42:51, 5x4) и Майк Глумак – в пустые ворота (59:04, en).