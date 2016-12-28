Ср, 28.12.2016, 14:21 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 28 декабря 2016 года, 13:54

Два года у власти: ТОП-6 главных достижений главы Челябинска


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Глава Челябинска Евгений Тефтелев назвал ключевые проекты, которые ему удалось реализовать за два года работы в должности градоначальника, – всего он выделил шесть крупных направлений работы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Своим достижением я считаю серьезную работу по ремонту дорог в Челябинске. Думаю, за уходящий год мы выполнили около 40% запросов жителей города и продолжим этим заниматься в следующем году», – заявил Тефтелев.

Вторая глобальная тема для главы – сокращение уплотнительной застройки. «Неплохо мы поработали с собственниками территорий, например, по улице Орджоникидзе, где мы договорились не строить дом», – отметил глава.

Еще одна тема – это улучшение экологии города через зеленые насаждения. Практиковались массовые посадки деревьев, а также озеленение территорий, где неудачно прошла «дорожная революция». Каждый случай сноса дерева рассматривался индивидуально, признался журналистам мэр в ходе итоговой пресс-конференции.

Как отметил Евгений Тефтелев, серьезная работа шла в социальной сфере. «Некоторые жилые микрорайоны города остались без детских садов и школ. Под руководством губернатора и правительства Челябинской области мы активно начали заниматься этой проблемой. Мы активно продвигали пуск новых детсадов, а самым важным достижением будет строительство спортивно-комплексного дворца для школьников на Краснопольской площадке», – заявил глава Челябинска.

Также полпути, по словам чиновника, пройдено в реализации маршрутной сети города и введения упорядоченной системы транспорта. Уже прошли публичные обсуждения сети, а ее внедрение стартует в следующем году. Также ведется оздоровление МУП «Челябавтотранс» и МУП «ЧелябГЭТ».

Евгений Тефтелев отметил совместную работу с городскими районами после реализации реформы МСУ. «Мы достаточно успешно работаем с районами. Планируется, что в 2017 году войдем в партийную программу "Единой России" "Наш двор" – около 700 млн рублей планируется передать Челябинску (200 – на скверы и парки, 500 – на дворовые территории). Если говорить в целом о системе внутригородских районов, то они становятся полноценными участниками благоустройства и работы с жителями», – заявил градоначальник, добавив, что ежегодно бюджет районов будет увеличиваться вместе с полномочиями.

© 2008–2016 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: итоги года, новый год, администрация челябинска, новости челябинска, евгений тефтелев
Подписаться на рассылку www.dostup1.ru
3 692
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 14:15
Миассцы поздравили главного Деда Мороза России с Новым годом
сегодня, 14:13
ВНИМАНИЕ. Дополнительные автобусы направят из Челябинска в райцентры 31 декабря
сегодня, 12:57
В Челябинске вынесен приговор ОПГ, грабившей круглосуточные магазины
сегодня, 12:38
Роспотребнадзор просит южноуральцев не водить полупростуженных детей на елку
сегодня, 12:10
В Магнитогорске возбуждено дело по факту сноса 33 деревьев на 760 тыс.
сегодня, 11:34
Осужден водитель, покусавший инспектора ДПС под Увелкой
сегодня, 10:45
ВНИМАНИЕ. Горэкоцентр в каникулы будет вывозить мусор без перерывов и выходных
сегодня, 10:42
В Копейске осудят группу «черных риелторов», укравших более 46 млн
сегодня, 09:44
Открылся главный ледовый городок Челябинска
сегодня, 09:24
СКАНДАЛ. Суровая Снегурочка в снежном городке шокировала жителей Каслей
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Прямой доступ
Интервью
Опрос

Какую елку Вы установите дома?

  • Натуральную (сосну или пихту)
    27%
  • Искусственную
    38%
  • Дизайнерскую
    4%
  • Самодельную
    6%
  • Поставлю хвойные ветки
    12%
  • Никакую
    12%

Всего проголосовало: 1603

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость