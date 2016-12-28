Два года у власти: ТОП-6 главных достижений главы Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Глава Челябинска Евгений Тефтелев назвал ключевые проекты, которые ему удалось реализовать за два года работы в должности градоначальника, – всего он выделил шесть крупных направлений работы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Своим достижением я считаю серьезную работу по ремонту дорог в Челябинске. Думаю, за уходящий год мы выполнили около 40% запросов жителей города и продолжим этим заниматься в следующем году», – заявил Тефтелев.

Вторая глобальная тема для главы – сокращение уплотнительной застройки. «Неплохо мы поработали с собственниками территорий, например, по улице Орджоникидзе, где мы договорились не строить дом», – отметил глава.

Еще одна тема – это улучшение экологии города через зеленые насаждения. Практиковались массовые посадки деревьев, а также озеленение территорий, где неудачно прошла «дорожная революция». Каждый случай сноса дерева рассматривался индивидуально, признался журналистам мэр в ходе итоговой пресс-конференции.

Как отметил Евгений Тефтелев, серьезная работа шла в социальной сфере. «Некоторые жилые микрорайоны города остались без детских садов и школ. Под руководством губернатора и правительства Челябинской области мы активно начали заниматься этой проблемой. Мы активно продвигали пуск новых детсадов, а самым важным достижением будет строительство спортивно-комплексного дворца для школьников на Краснопольской площадке», – заявил глава Челябинска.

Также полпути, по словам чиновника, пройдено в реализации маршрутной сети города и введения упорядоченной системы транспорта. Уже прошли публичные обсуждения сети, а ее внедрение стартует в следующем году. Также ведется оздоровление МУП «Челябавтотранс» и МУП «ЧелябГЭТ».

Евгений Тефтелев отметил совместную работу с городскими районами после реализации реформы МСУ. «Мы достаточно успешно работаем с районами. Планируется, что в 2017 году войдем в партийную программу "Единой России" "Наш двор" – около 700 млн рублей планируется передать Челябинску (200 – на скверы и парки, 500 – на дворовые территории). Если говорить в целом о системе внутригородских районов, то они становятся полноценными участниками благоустройства и работы с жителями», – заявил градоначальник, добавив, что ежегодно бюджет районов будет увеличиваться вместе с полномочиями.