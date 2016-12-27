Суд ждет банду из Челябинска, пытавшуюся сбыть 600 граммов «синтетики»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске осудят банду, пытавшуюся сбыть 600 граммов «синтетики», – злоумышленники работали под прикрытием легальной деятельности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

По версии следствия, пять соучастников в октябре-ноябре 2015 года решили заняться бесконтактным сбытом наркотиков под видом интернет-магазина «Рояль». После перечисления денег потребители получали сообщение с адресом «закладки». Обвиняемые разделили между собой роли закладчиков, операторов и курьеров.

Стражи порядка изъяли из незаконного оборота свыше 630 граммов синтетической смеси. На имущество и деньги обвиняемых наложен арест на сумму около 570 тыс. рублей.

Злоумышленники обвиняются по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Курчатовский районный суд.