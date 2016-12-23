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Агентство новостей Доступ 1 23 декабря 2016 года, 12:22

Специалисты «Челябэнерго» повысили надежность электроснабжения поселка Сухомесово


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Специалисты Челябинских горэлектросетей филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» ввели в эксплуатацию сетевую инфраструктуру в Ленинском районе Челябинска – построенный с применением новейших технологий сетевой комплекс увеличил пропускную способность распредсети поселка Сухомесово и обеспечил качественную подачу электроэнергии 50 частным домам, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Чтобы оптимально перераспределить нагрузку в системе электроснабжения населенного пункта, энергетики смонтировали трансформаторную подстанцию, а также построили отпаечную воздушную линию 6 кВ протяженностью 180 метров. При выполнении работ специалисты «Челябэнерго» использовали самонесущий изолированный провод. Этот материал гарантирует надежное электроснабжение даже в самых сложных климатических условиях, обеспечивает максимальную защиту от несанкционированных подключений к электрическим сетям и сводит к нулю возможность получения электротравмы.

Весь комплекс работ выполнен специалистами компании без привлечения подрядных организаций в рамках инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго».

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Теги: челябэнерго, мрск урала, ленинский район
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