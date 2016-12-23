Смерть лаборанта из-за гари Коркинского разреза вылилась в уголовное дело

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 67-летней заведующей лабораторией, расположенной в 50 метрах от Коркинского разреза (Челябинская область), – оказалось, что под зданием проходил тоннель, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Виновные в смерти сотрудницы лаборатории понесут уголовную ответственность. СК возбудил дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека). В ходе проверки выяснилось, что под помещением лаборатории, где работала женщина, был расположен тоннель, в прошлом используемый для транспортировки угля из разреза в накопитель (длинной около 800 метров и на глубине 10 метров). В октябре 2016 года входы в тоннель, расположенные недалеко от стен здания лаборатории, были засыпаны глиной.

«Постановление о возбуждении уголовного дела признано прокурором законным и обоснованным. 21 ноября в помещении лаборатории, где был обнаружен труп, стоял едкий запах гари, окна и двери были закрыты. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль», – рассказал прокурор Коркино Евгений Тараненко.

Напомним, пожилая сотрудница лаборатории пришла утром на свое рабочее место, расположенное в бараке, стоящем в 50 метрах от карьера. В помещении, где отсутствовала вентиляция, женщина работала одна. К обеду к ней заглянули коллеги и обнаружили, что она мертва. Гибелью работника на производстве заинтересовались правоохранительные органы. Судмедэксперты установили, что смерть наступила из-за отравления окисью углерода. Лаборант проработала на этом месте около трех лет.