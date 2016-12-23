Пт, 23.12.2016, 14:47 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 23 декабря 2016 года, 11:06

Смерть лаборанта из-за гари Коркинского разреза вылилась в уголовное дело


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 67-летней заведующей лабораторией, расположенной в 50 метрах от Коркинского разреза (Челябинская область), – оказалось, что под зданием проходил тоннель, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Виновные в смерти сотрудницы лаборатории понесут уголовную ответственность. СК возбудил дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека). В ходе проверки выяснилось, что под помещением лаборатории, где работала женщина, был расположен тоннель, в прошлом используемый для транспортировки угля из разреза в накопитель (длинной около 800 метров и на глубине 10 метров). В октябре 2016 года входы в тоннель, расположенные недалеко от стен здания лаборатории, были засыпаны глиной.

«Постановление о возбуждении уголовного дела признано прокурором законным и обоснованным. 21 ноября в помещении лаборатории, где был обнаружен труп, стоял едкий запах гари, окна и двери были закрыты. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль», – рассказал прокурор Коркино Евгений Тараненко.

Напомним, пожилая сотрудница лаборатории пришла утром на свое рабочее место, расположенное в бараке, стоящем в 50 метрах от карьера. В помещении, где отсутствовала вентиляция, женщина работала одна. К обеду к ней заглянули коллеги и обнаружили, что она мертва. Гибелью работника на производстве заинтересовались правоохранительные органы. Судмедэксперты установили, что смерть наступила из-за отравления окисью углерода. Лаборант проработала на этом месте около трех лет.

© 2008–2016 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: коркинский разрез, смерть на производстве, несчастный случай на производстве, новости коркино
Подписаться на рассылку www.dostup1.ru
3 691
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 14:44
Челябинцам популярно расскажут о советском конструктивизме
сегодня, 14:30
Аномальный мороз отступил: в выходные в Челябинской области будет тепло и ветрено
сегодня, 14:24
Прокуратура начнет проверки в 3-х общежитиях Челябинска, объявивших голодовку
сегодня, 14:10
Туркомпания в Челябинске сорвала врачам отдых в Крыму
сегодня, 13:49
Более 100 коробок сладкого перца бросили под бульдозер в Челябинске из-за санкций
сегодня, 13:42
За ДТП с двумя погибшими водитель в Бредах получил почти 6 лет колонии
сегодня, 13:35
Пласт и Снежинск получили награды конкурса «Город детей – город семей»
сегодня, 13:21
ВАЖНО. Черная Скала на Таганае объявлена зоной, свободной от шашлыков
сегодня, 12:32
Более 200 новогодних деревьев изъято у нелегальных торговцев в Челябинске
сегодня, 12:22
Специалисты «Челябэнерго» повысили надежность электроснабжения поселка Сухомесово
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Прямой доступ
Интервью
Опрос

Какую елку Вы установите дома?

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость