Сладкая жизнь. Пасечник из Челябинска рассказал, как сбежать из города и подружиться с пчелами

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Мед – полезный и натуральный продукт, который любят миллионы людей, но не все задумываются, что его добыча – это долгий и сложный процесс. Пчеловод из Челябинска Дмитрий Тащилин рассказал Агентству новостей «Доступ», как поладить с пчелами и научиться делать вкусный и полезный мед.

- Как появилась идея заняться пчеловодством?

- Этим еще мой дедушка занимался, но для него это было, скорее, хобби; отец пошел учиться на пчеловода – позже появилась своя небольшая пасека, которая размещалась во дворе сельского дома. Лет шесть назад он встретился с товарищем, который посоветовал ему вывезти пасеку поближе к цветущим полям и научиться гоняться за медом. Мы последовали совету и уже через год удивились высоким результатам. Сегодня у меня собственная пасека в Троицке из 20 ульев, а отец работает с 70 ульями.

ПЧЕЛИНЫЙ ЭТИКЕТ

- Как Вы общаетесь с пчелами? Сильно кусаются?

- Все зависит от человека. Лично я знаком с пчелами с детства, и мне безразлично, если они меня жалят. Некоторые люди даже близко не подходят к пчелам – многие пчеловоды бросали свое дело из-за укусов. Есть правила хорошего поведения с пчелами: следует избавиться от любых резких запахов, лучше работать в белой одежде и не совершать резких движений, не шуметь. Также нельзя стоять возле улья, загораживая пчелам подлет.

- Насколько умны пчелы?

- У пчел есть очень интересная система передачи информации о том, где находится мед: пчела прилетает в улей и совершает своеобразный танец. Она описывает на рамке с медом восьмерку и в момент, когда находится в центре, покачивает туловищем. Человеку, который открыл это, дали Нобелевскую премию. Если сравнить пчелу с мухой, то пчела всегда летит на свет. Например, если посадить муху и пчелу в банку и приставить сосуд дном к окну, то пчела не сможет выбраться, а муха, двигающаяся хаотично, вылетит.

МЕДОВЫЙ СЕЗОН

- Расскажите о медовом сезоне. Что Вы делаете в этот период?

- Как только сходит снег, мы выставляем пчел во двор и начинаем чистку ульев – промываем щелоком, обжигаем. Далее начинается деление пчел – забираем половину самых сильных особей. Это необходимо, чтобы ослабить семью, иначе она начнет роиться, разделится пополам и часть пчел улетит, причем в середине сезона, когда должна приносить мед. Потом ищем подходящие для пасеки места и вывозим ульи в поле, где цветут культурные растения или есть обилие дикорастущих трав. Далее нужно следить за ежедневным привесом меда – если прирост хороший, все оставляем на месте, в противном случае перемещаем. Дневной привес колеблется от 200 граммов до 5-10 кг.

Добавлю, что в улье специально стоит два корпуса – один является домом для семьи, а другой пустой. Первый пчелы наполняют медом для себя, а второй про запас. Они затаскивают на 15-20 кг больше меда, чем им нужно. Когда пчелы запечатывают рамки воском, мы достаем их, распаковываем, ставим в медогонку и выкачиваем.

Осенью мы возвращаем пчел во двор, а с первыми заморозками перемещаем в крытое помещение на зимовку. Пчелы нормально себя чувствуют при температуре до минус 30 градусов – главное, чтобы помещение не продувалось. Зимой пчелы собираются в клубок и поддерживают в нем температуру на уровне 36 градусов. Фактически они находятся в анабиозе, а питаются запасенным медом. Кушают мед они от центра, передавая крайним особям. Также зимой нужно бороться с грызунами, которые могут пробраться в улей. Для этого всегда на готове пара десятков заряженных мышеловок.

- Сколько удается собрать меда за сезон?

- Меда получается разное количество – максимум удавалось собрать около 2 тонн, а минимум 800 кг. Для идеального результата дожди должны чередоваться с жарой – земля должна парить. Получается сделать около пяти видов меда – донник или эспарцет (первое цветение), липовый, гречишный, разнотравье, подсолнечник. По сути, вид меда зависит от того, где находится пасека.

ОТ ХОРОШЕГО ПРОДУКТА В ГОРЛЕ ОСТАЕТСЯ ПЕРШИНКА

- Расскажите, какой мед самый полезный? Как правильно его употреблять?

- Полезен любой мед, однако слишком много его употреблять не стоит. Лично я считаю, что 50 граммов меда в день – это оптимально. Чрезмерное потребление, конечно, не приведет к негативным последствиям, но аллергию вызвать может. Мед полезен для кишечника – он раздражает его стенки и улучшает пищеварение. Содержит много аминокислот и на 100% усваивается организмом. Отличный способ укрепить иммунитет. Отмечу, что нельзя нагревать мед, потому что он разрушается и полностью теряет свои полезные свойства.

- Что такое маточное молочко, и чем оно полезно?

- Когда пчелы начинают роиться, то выводят себе новую матку, а старая матка улетает с частью пчел. В это время пчелы закладывают большое количество маточников – мисочки, где будет развиваться матка. Корм, который они кладут в эти резервуары, и есть маточное молочко. Оно очень хорошо способствует мозговой деятельности. Еще я делаю прополис – это смола деревьев, собранная пчелами, они используют ее как цемент для укрепления улья. Он прекрасно вытягивает гной из ран и избавляет от зубной боли.

- Кому Вы продаете свой мед?

- Вообще, с реализацией возникает немало проблем. Основная аудитория – это знакомые и друзья. Также есть оптовики – магазины, кондитерские фабрики. Мой мед стоит 360 рублей за килограмм (один литр – 500 рублей, потому что в литре 1,4 кг).

- Как отличить хороший мед от подделки?

- При покупке лучше всего попробовать мед – от хорошего продукта в горле остается першинка, его можно намотать на ложку, и он будет стекать, а струйка – как бы подтягиваться назад. Хороший мед густеет в течение месяца. Также можно нагреть в ложке – он должен не гореть, а плавиться. Чаще всего торговцы разбавляют мед крахмалом. Это можно легко заметить по ощущениям во рту, настоящий мед полностью растворяется.

Я КАЖДЫЙ ГОД БЕЗУМНО ЖДУ ЛЕТА…

- Чем Вам нравится эта работа?

- Я каждый год безумно жду лета, чтобы вырваться в поле. За пчелами нужно присматривать, и получается своеобразный поход. Тебя не тревожат никакие внешние факторы – ты просто делаешь свою работу наедине с природой. Бывает даже, неделю не общаешься с людьми, погружаешься в себя, устраиваешь внутренние диалоги. Гуляешь по полю, словно пчелка, а вокруг полно цветов. Можно заготавливать травы и собирать грибы.

- Какие планы на будущее?

- Сейчас я живу с девушкой, и мы планируем пожениться. Хочется уехать из города в сельскую местность – моя деятельность этого требует, там экология лучше, можно вести огород и вообще, мне это по душе.

Сергей Боровинских,

фото из личного архива Дмитрия Тащилина