Синоптики рассказали, какой будет погода в новогоднюю ночь на Южном Урале

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

До конца 2016 года в Челябинской области сохранится теплая и ветреная погода – днем будет не ниже 10 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Предстоящей ночью в регионе местами пройдет небольшой снег, возможна слабая метель, на отдельных участках дорог – гололедица, ожидается минус 11-16, на крайнем западе и севере – около 6, в низинах – до 20 мороза. Днем в четверг, 29 декабря, при той же характеристике погоды прогнозируется минус 3-8, в пониженных частях рельефа – до 11 градусов ниже нуля.

В пятницу и субботу, 30 и 31 декабря, не исключены небольшие и умеренные снегопады, метели, ночью ожидается 10-15 градусов со знаком «минус», днем – 5-10.

Ветер в эти дни будет юго-западного – западного направления от 4 до 11 метров в секунду, с порывами до 14-16 м/с.

По многолетним данным среднесуточная температура воздуха 1 января составляет минус 14, чаще всего повторяются значения в интервале от 10 до 20 градусов. Самая высокая среднесуточная температура достигала +0,7 градуса в 1995 году. В 1947 году 31 декабря столбики термометров поднимались до плюс 6,5 градуса, в ночь под Новый год шел дождь, 1 января 1948 года максимальная температура повышалась до плюс 4. Самая холодная погода в этот день отмечалась в 1979 году – тогда было минус 41,8 градуса. В новогоднюю ночь температура понизилась до 48,3 ниже нуля – это был абсолютный минимум температуры воздуха с 1900 года.