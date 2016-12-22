ВНИМАНИЕ. Школы Челябинска во 2 смену ждут всех
В четверг, 22 декабря, занятия в школах Челябинска во вторую смену пройдут в обычном режиме, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на решение Комитета по делам образования.
Напомним, утром, когда термометры показывали минус 24, не пошли в школу учащиеся начальных классов.
Между тем, сейчас в городе минус 26, которые из-за северо-восточного ветра и высокой влажности ощущаются, как минус 39, сообщает сайт «Расписание погоды».
Спасатели предупреждают о том, как правильно одеться, чтобы не получить обморожение:
- старайтесь носить зимой шерстяные (пуховые) вещи;
- собирая ребенка в школу, проследите, чтобы он взял с собой шерстяные или пуховые варежки (перчатки);
- на голове у него должна быть шапка (меховая или из плотного непродуваемого материала);
- зимняя обувь должна быть свободная и желательно с шерстяным носком,
- верхняя одежда должна соответствовать сезону и погоде;
- перед выходом на улицу нанесите на щеки, нос и лоб питательный (но не увлажняющий!) крем; для губ используйте гигиеническую помаду.