ВНИМАНИЕ. Школы Челябинска во 2 смену ждут всех

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В четверг, 22 декабря, занятия в школах Челябинска во вторую смену пройдут в обычном режиме, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на решение Комитета по делам образования.

Напомним, утром, когда термометры показывали минус 24, не пошли в школу учащиеся начальных классов.

Между тем, сейчас в городе минус 26, которые из-за северо-восточного ветра и высокой влажности ощущаются, как минус 39, сообщает сайт «Расписание погоды».

Спасатели предупреждают о том, как правильно одеться, чтобы не получить обморожение:

- старайтесь носить зимой шерстяные (пуховые) вещи;

- собирая ребенка в школу, проследите, чтобы он взял с собой шерстяные или пуховые варежки (перчатки);

- на голове у него должна быть шапка (меховая или из плотного непродуваемого материала);

- зимняя обувь должна быть свободная и желательно с шерстяным носком,

- верхняя одежда должна соответствовать сезону и погоде;

- перед выходом на улицу нанесите на щеки, нос и лоб питательный (но не увлажняющий!) крем; для губ используйте гигиеническую помаду.