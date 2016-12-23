Школьники Троицка не учатся утром 23 декабря из-за аномального холода

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Занятия в первую смену в школах Троицка (Челябинская область) сегодня полностью отменяются из-за мороза – температура за окном опустилась до минус 32 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 23 декабря, из-за с низкой температуры воздуха занятия первой смены в школах Троицка с 1 по 11 класс включительно отменяются. Столбики термометров застыли на отметке минус 32 градуса, ветер северо-западный 2 м/с. К обеду ожидают потепление до минус 22.

Напомним, 22-23 декабря в отдельных районах Челябинской области сохраняется аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более.

