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Агентство новостей Доступ 1 27 декабря 2016 года, 10:38

18+ Серийного извращенца судят за нападения на женщин в Челябинске и Миассе


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Извращенец, насиловавший женщин языком, предстанет перед судом в Челябинске – 26-летний мужчина подстерегал своих жертв в темное время суток на улице и затаскивал в кусты, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, злоумышленник был задержан в Миассе в сентябре 2016 года, после нападения на местную жительницу. Парень повалил потерпевшую в кусты и, наведя на нее пистолет, потребовал снять брюки. Женщина отчаянно сопротивлялась и кричала, тогда налетчик стал ее душить. Когда горожанка потеряла сознание, злоумышленник совершил акт насилия. Подозрительную картину увидел случайный прохожий, который отогнал извращенца.

После ареста молодого человека выяснилось, что аналогичное преступление в апреле 2016 года он совершил в Челябинске. С потерпевшей из областного центра маньяк зашел гораздо дальше. Угрожая девушке ножом, злоумышленник сначала надругался над ней языком, затем совершил изнасилование и другие насильственные действия сексуального характера. При этом он высказывал потерпевшей угрозы убийством. А потом ограбил девушку, забрав 100 рублей на пиво.

«Свою вину злоумышленник признал. Ему была проведена психиатрическая экспертиза, которая выявила у него некоторые отклонения, однако признала его вменяемым, так что он понесет уголовную ответственность. Расследование уголовного дела завершено. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу», – рассказал следователь СО по Калининскому району Челябинска СУ СКР по региону Борис Захарин.

Известно, что 26-летний уроженец Карабаша проживал в Челябинске вместе со своей супругой. Занимался случайными заработками. Ранее привлекался к уголовной ответственности за изнасилования и угоны. В несовершеннолетнем возрасте его судили за надругательство над семилетним мальчиком, однако на данный момент судимости погашены.

По содеянному в Челябинске мужчине предъявлено обвинение по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные с угрозой убийством), пункту «б» части 2 статьи 131 УК РФ (изнасилование, совершенное с угрозой убийством), части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж), части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством), а по инциденту в Миассе – по пункту «б» части 2 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные с угрозой убийством).

Ольга Плеханова

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Теги: насильник, новости миасса, новости челябинска, криминальные новости челябинской области
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