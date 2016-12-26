Пн, 26.12.2016, 10:40 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 26 декабря 2016 года, 09:29

Сегодня в России день траура по погибшим в авиакатастрофе в Сочи


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сегодня, 26 декабря, объявлен в России днем общенационального траура по погибшим в авиакатастрофе под Сочи – на борту, который упал в Черное море, было 92 человека, в том числе, почти весь состав хора ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты и известная общественница Елизавета Глинка (доктор Лиза), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, Ту-154 Минобороны РФ пропал с радаров в 05.27 мск, через две минуты после взлета из аэропорта Адлер. Позже его обломки были найдены в 1,5 км от берега, на глубине 50-70 метров. К настоящему моменту извлечены тела 11 погибших.

По факту крушения СКР возбуждено уголовное дело по статье 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия).

Для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших при крушении самолета, а также содействия в ликвидации последствий этой катастрофы образована правительственная комиссия, в состав которой вошли представители федеральных органов исполнительной власти, губернатор Краснодарского края. Председатель комиссии – Министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов.

В воскресенье президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 26 декабря днем общенационального траура.

© 2008–2016 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: владимир путин, крушение самолета, новости челябинска, траур, сирия, адлер
Подписаться на рассылку www.dostup1.ru
3 691
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 10:34
Челябинские дети собрали для Деда Мороза сани на бензиновом двигателе
сегодня, 10:30
Имена южноуральских меценатов увековечат
сегодня, 10:07
«Уральская кузница» поздравит около 2 тыс. детей с Новым годом
сегодня, 09:43
Челябинск и область скорбят по погибшим в крушении самолета под Сочи
вчера, 19:06
«Трактор» и «Металлург» проиграли выездные встречи 25 декабря
вчера, 17:51
Предстоящей ночью на Южном Урале в низинах похолодает до 26
вчера, 17:39
Понедельник, 26 декабря, в России объявлен днем общенационального траура
вчера, 13:01
Католики отмечают Рождество Христово – традиции и образы праздника
вчера, 12:07
СК проверит обстоятельства гибели 3 детей на пожаре под Карталами
вчера, 11:32
Упряжка оленей Санта-Клауса пролетела над Челябинском
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Прямой доступ
Интервью
Опрос

Какую елку Вы установите дома?

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость