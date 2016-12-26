Сегодня в России день траура по погибшим в авиакатастрофе в Сочи

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сегодня, 26 декабря, объявлен в России днем общенационального траура по погибшим в авиакатастрофе под Сочи – на борту, который упал в Черное море, было 92 человека, в том числе, почти весь состав хора ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты и известная общественница Елизавета Глинка (доктор Лиза), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, Ту-154 Минобороны РФ пропал с радаров в 05.27 мск, через две минуты после взлета из аэропорта Адлер. Позже его обломки были найдены в 1,5 км от берега, на глубине 50-70 метров. К настоящему моменту извлечены тела 11 погибших.

По факту крушения СКР возбуждено уголовное дело по статье 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия).

Для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших при крушении самолета, а также содействия в ликвидации последствий этой катастрофы образована правительственная комиссия, в состав которой вошли представители федеральных органов исполнительной власти, губернатор Краснодарского края. Председатель комиссии – Министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов.

В воскресенье президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 26 декабря днем общенационального траура.