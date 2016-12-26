ВНИМАНИЕ. Ряд школ Южного Урала закрыт на карантин по гриппу

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сразу в трех городах Южного Урала проводятся масштабные карантинные мероприятия – из-за распространения ОРВИ и гриппа закрываются школы и отменяются праздничные мероприятия, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Так, в Магнитогорске, а также прилегающих к нему Агаповском, Кизильском, Нагайбакском и Верхнеуральском районах с 26 по 31 декабря прекратят работу учреждения общего и дополнительного образования. Все предновогодние мероприятия состоятся, но при соблюдении санитарного режима.

Схожая ситуация в Миассе, где штаб по гриппу ввел масочный режим в лечебно-профилактических учреждениях и организациях соцсферы. Также установлено ограничение на проведение праздников в закрытых помещениях. Сейчас в Миассе на карантин закрыты школы № 22 и 30, а также параллели первых классов в лицее № 6 и школе № 9. В гимназии № 19, напротив, карантин уже закончился. Среди превентивных мер власти города рассматривают полное закрытие школ.

В Копейске городской штаб по гриппу в два раза снизил эпидпорог по гриппу и ОРВИ – с 20% до 10% заболевших от общего количества учащихся в учебном заведении – и отменил занятия в семи учебных учреждениях города: школах № 4 (эпидпорог составил 11,7%), 6 (12%), 9 (19,4%), 15 (12%), 42 (13%), 43 (16,3%) и 45 (9,4%).