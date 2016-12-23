Российских детей планируют обучать искусству дружбы и первой любви

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Минздрав РФ предлагает ввести курс психологии в средних школах в рамках дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» – ребятам придется изучить такие темы, как нормы общения, дружба, первая любовь и профилактика ранней беременности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«С учебниками по психологии ситуация, наконец-то, сдвинулась, уже началась работа. Есть коллектив авторов, который разработает учебники для 3-11-х классов. Черновые варианты пособий для третьего и четвертого классов уже готовы», – рассказал «Известиям» главный психиатр Минздрава Зураб Кекелидзе.

Ожидается, что на курс психологии будет отведено 20 часов. По словам Кекелидзе, школьники будут изучать такие темы, как нормы общения, дружба, первая любовь, профилактика ранней беременности и так называемый «психологический допинг», то есть чрезмерное психологическое воздействие на ребенка.

Сроки включения предмета в школьную программу пока неизвестны, первое совещание, на котором обсудят данный вопрос, пройдет в январе 2017 года.

Добавим, что министерство образования пока не получало подобных предложений от Минздрава.