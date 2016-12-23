Пт, 23.12.2016, 14:42 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 23 декабря 2016 года, 10:30

Российских детей планируют обучать искусству дружбы и первой любви


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Минздрав РФ предлагает ввести курс психологии в средних школах в рамках дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» – ребятам придется изучить такие темы, как нормы общения, дружба, первая любовь и профилактика ранней беременности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«С учебниками по психологии ситуация, наконец-то, сдвинулась, уже началась работа. Есть коллектив авторов, который разработает учебники для 3-11-х классов. Черновые варианты пособий для третьего и четвертого классов уже готовы», – рассказал «Известиям» главный психиатр Минздрава Зураб Кекелидзе.

Ожидается, что на курс психологии будет отведено 20 часов. По словам Кекелидзе, школьники будут изучать такие темы, как нормы общения, дружба, первая любовь, профилактика ранней беременности и так называемый «психологический допинг», то есть чрезмерное психологическое воздействие на ребенка.

Сроки включения предмета в школьную программу пока неизвестны, первое совещание, на котором обсудят данный вопрос, пройдет в январе 2017 года.

Добавим, что министерство образования пока не получало подобных предложений от Минздрава.

© 2008–2016 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: школы, новости челябинска, психология
Подписаться на рассылку www.dostup1.ru
3 691
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 14:30
Аномальный мороз отступил: в выходные в Челябинской области будет тепло и ветрено
сегодня, 14:24
Прокуратура начнет проверки в 3-х общежитиях Челябинска, объявивших голодовку
сегодня, 14:10
Туркомпания в Челябинске сорвала врачам отдых в Крыму
сегодня, 13:49
Более 100 коробок сладкого перца бросили под бульдозер в Челябинске из-за санкций
сегодня, 13:42
За ДТП с двумя погибшими водитель в Бредах получил почти 6 лет колонии
сегодня, 13:35
Пласт и Снежинск получили награды конкурса «Город детей – город семей»
сегодня, 13:21
ВАЖНО. Черная Скала на Таганае объявлена зоной, свободной от шашлыков
сегодня, 12:32
Более 200 новогодних деревьев изъято у нелегальных торговцев в Челябинске
сегодня, 12:22
Специалисты «Челябэнерго» повысили надежность электроснабжения поселка Сухомесово
сегодня, 12:20
Южноуралец проведет в колонии 21 год за убийство женщины, изнасилование ребенка и разбой
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Прямой доступ
Интервью
Опрос

Какую елку Вы установите дома?

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость