Разбойник, отобравший у инкассатора 900 тыс., проведет в колонии почти 10 лет

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сегодня, 26 декабря 2016 года, Челябинский областной суд оставил без изменения приговор Сергею Крюкову, который ранее был приговорен к 9 годам 7 месяцам колонии строгого режима за разбойное нападение на инкассатора автозаправок, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Приговор в облсуд обжаловали Крюков и его адвокат. В части квалификации, вывода о виновности мужчины, вида и размера назначенного наказания коллегия по уголовным делам оставила приговор без изменения», – сообщила официальный представитель ЧОС Ксения Шурупова.

По ее словам, приговор вступил в законную силу.

По версии следствия и суда, Крюков вместе с подельником (материалы дела в отношении которого были выделены в отдельное производство) в июле 2015 года напал на администратора ООО «Винтэк», подъехавшего к офису организации после сбора и инкассации денег с автозаправок. Налетчик пнул мужчину и попытался выхватить сумку с деньгами, однако тот ее не отдал. Тогда преступник наставил на него предмет, похожий на пистолет. После этого сотрудник фирмы передал Крюкову 900 тыс. рублей.

Сергей Крюков был признан виновным по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в крупном размере).

Его приговорили к 9 годам 7 месяцам колонии строгого режима. Кроме того, суд постановил взыскать с разбойника более 900 тыс. рублей в качестве компенсации материального ущерба.