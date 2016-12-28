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Агентство новостей Доступ 1 28 декабря 2016 года, 14:23

Прокуратура выявила растрату федеральных средств при строительстве канализации в Кременкуле


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Прокурор Челябинской области Александр Кондратьев требует возбудить уголовное дело по факту растраты федеральных средств при строительстве канализации в Кременкуле (Сосновский район), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Региональная прокуратура проверила целевое расходование средств, которые Фонд содействия развитию жилищного строительства выделил ООО «Грин Парк» (в настоящее время находится в банкротстве) на строительство и реконструкцию канализационно-насосной станции в поселке Западный (Кременкуль).

«Cредства освоены в полном объеме, но строительство и реконструкция отдельных объектов водоотведения "ЛИК", "Вавиловец" не осуществлена», – сообщила официальный представитель надзорного ведомства Наталья Мамаева.

По ее словам, материалы направлены в отдел полиции «Сосновский» для организации проверки и решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Результаты проверки поставлены на контроль.

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Теги: растрата, новости челябинска, кременкуль, поселок западный
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