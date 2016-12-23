Прокуратура начнет проверки в 3-х общежитиях Челябинска, объявивших голодовку

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сотрудники прокуратуры проехали по трем общежитиям Челябинска, объявившим голодовку, – В ходе встречи составлен реестр граждан, требующих передать им служебные жилые помещения в собственность, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 23 декабря, по поручению прокурора Челябинской области представители надзорного ведомства встретились с жильцами трех общежитий, участвующими в акции протеста. Выяснилось, что условия получения комнат у людей различные, поэтому порядок разрешения проблем для каждого из них будет отличаться.

По словам прокурора Челябинска Романа Самойлова, некоторые действительно имеют право на квадратные метры, где-то – потребуются решения на уровне госорганов. Чтобы разобраться в порядке действий, каждому жителю рекомендовано написать обращение в Минимущества региона, а в случае неудовлетворения просьбы обжаловать ее.

«Моей целью не было остановить голодовку. Я лишь предложил людям предпринимать активные действия по защите своих прав, а не сидеть и ждать. Прошел по квартирам и убедился, что условия проживания действительно очень плохие. С прокурором области мы решили со следующей недели начать проверки соблюдения норм жилищного и санитарно-эпидемиологического законодательства, а также законодательства о пожарной безопасности в общежитиях. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», – рассказал прокурор Челябинска Роман Самойлов.

Голодающие показали представителю надзорного ведомства документы, свидетельствующие, что в специализированном жилом фонде десятилетиями живут люди, которые не имеют отношения к учреждениям собственника и получили квартиры во время действия старого Жилищного кодекса. На вопрос, как это вышло, им и должны ответить в Минимущества.

Напомним, голодают жители трех общежитий Челябинска, которые не могут приватизировать свои квартиры на Комарова, 41, проспекте Победы, 287-А и Барбюса, 136-В. Семьи не могут получить нормальные коммунальные услуги, так как не вправе выбирать управляющую компанию. Здания плохо отапливаются. В морозы температура в помещениях падает до 0 градусов. Кроме того, в общежитиях постоянные перебои с горячей водой.

С 1 марта 2017 года в России прекратится бесплатная приватизация жилья, которое люди занимают как наниматели. Для жильцов это означает, что собственных квадратных метров у них не появится никогда.

Ольга Плеханова