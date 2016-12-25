Предстоящей ночью на Южном Урале в низинах похолодает до 26

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Предстоящей ночью в пониженных частях рельефа в Челябинской области прогнозируется понижение температуры воздуха до 26 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В ночь на 26 декабря 2016 года в регионе преимущественно без осадков, местами возможна слабая изморозь, прогнозируется минус 16-21, в низинах – 21-26 градусов. Днем в понедельник характеристика погоды не изменится, температурный режим будет мягче: 9-14 градусов, в низинах – 15-20», – сообщили в Гидрометцентре.

В Челябинске этой ночью будет минус 17-19, завтра днем – 12-14, ветер переменных направлений: южный – юго-восточный, порывы до 12 метров в секунду.

Следующая неделя предполагается вполне комфортной в плане погоды: преобладающее поступление воздушных масс с Европейской территории России и Атлантики убережет Урал от значительных морозов. Ожидается преобладание умеренно морозной погоды, возможны снегопады. Температура воздуха в начале новой недели превысит норму на 3-4 градуса, в конце – понизится до климатических значений: 28-31 декабря ожидается ночью минус 16-21, днем – 10-15 градусов.