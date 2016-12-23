Покупатель 29 воздушных шаров «развел» на деньги жительницу Снежинска

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Снежинске (ЗАТО, Челябинская область) полиция ищет мошенника, который похитил деньги у местной жительницы, – он попросил пополнить ему счет на 5 тыс. рублей, но деньги не вернул, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

Потерпевшая разместила в соцсети объявление об услугах аэродизайна, а 16 декабря ей позвонил мужчина и заказал 29 воздушных шаров с доставкой на несуществующий адрес в Снежинске. Потом он перезвонил и попросил пополнить баланс его сотового на 5 тыс. рублей, пообещав вернуть деньги при доставке шариков.

Девушка выполнила просьбу, поехала доставлять шарики, но указанного адреса не нашла. Она перезвонила мошеннику, однако мужчина заявил, что заказов не делал и счет пополнять не просил.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.