Почка не понадобится. Общественники помогли пенсионерке отделаться от коллекторов

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске общественники помогли пенсионерке избавиться от давления коллекторов – активисты договорились с банком о реструктуризации долга, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ОНФ.

Напомним, что несколько лет назад женщина заняла 60 тыс. рублей в «Хоум кредит банке». Сначала она исправно вносила кредитные платежи, а потом по состоянию здоровья была вынуждена выйти на пенсию, осталась без зарплаты и не справилась. Ее пенсия составляет 8,5 тыс. рублей. Из-за просрочек банк предложил ей перекредитоваться – взять новый кредит, чтобы погасить старый. Так она и сделала. В итоге теперь с нее требуют 500 тыс. рублей. Уставшая от звонков и требований банка пенсионерка заявила, что продает почку.

В декабре 2016 года одинокая женщина обратилась в ОНФ. После передачи информации правоохранительным органам давление со стороны коллекторов прекратилось, а а банк подключился к решению конфликта. Активисты попросили финансовую организацию предоставить расчеты долга и выписки заемщицы. Также была рассчитана схема погашения кредита с ежемесячной оплатой 3 тыс. рублей, исходя из размера пенсии должницы.

«От банка поступил официальный ответ, в котором представлены расчеты задолженности, по ним пенсионерка должна финансовой организации порядка 470 тыс. рублей. Банком было принято решение аннулировать штрафы и убытки банка в сумме более 240 тыс. рублей. Оставшуюся сумму пенсионерке нужно будет погашать по новому графику с 1 января 2017 года, по 3 тыс. рублей в месяц до 2022 года», – отметил эксперт регионального штаба Общероссийского народного фронта Вячеслав Курилин.

Напомним, что с 1 января 2017 года вступает в силу закон, призванный защитить граждан от коллекторов.

Фото пресс-службы Челябинского регионального отделения ОНФ