Вт, 27.12.2016, 17:04 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 27 декабря 2016 года, 16:26

Почка не понадобится. Общественники помогли пенсионерке отделаться от коллекторов


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске общественники помогли пенсионерке избавиться от давления коллекторов – активисты договорились с банком о реструктуризации долга, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ОНФ.

Напомним, что несколько лет назад женщина заняла 60 тыс. рублей в «Хоум кредит банке». Сначала она исправно вносила кредитные платежи, а потом по состоянию здоровья была вынуждена выйти на пенсию, осталась без зарплаты и не справилась. Ее пенсия составляет 8,5 тыс. рублей. Из-за просрочек банк предложил ей перекредитоваться – взять новый кредит, чтобы погасить старый. Так она и сделала. В итоге теперь с нее требуют 500 тыс. рублей. Уставшая от звонков и требований банка пенсионерка заявила, что продает почку.

В декабре 2016 года одинокая женщина обратилась в ОНФ. После передачи информации правоохранительным органам давление со стороны коллекторов прекратилось, а а банк подключился к решению конфликта. Активисты попросили финансовую организацию предоставить расчеты долга и выписки заемщицы. Также была рассчитана схема погашения кредита с ежемесячной оплатой 3 тыс. рублей, исходя из размера пенсии должницы.

«От банка поступил официальный ответ, в котором представлены расчеты задолженности, по ним пенсионерка должна финансовой организации порядка 470 тыс. рублей. Банком было принято решение аннулировать штрафы и убытки банка в сумме более 240 тыс. рублей. Оставшуюся сумму пенсионерке нужно будет погашать по новому графику с 1 января 2017 года, по 3 тыс. рублей в месяц до 2022 года», – отметил эксперт регионального штаба Общероссийского народного фронта Вячеслав Курилин.

Напомним, что с 1 января 2017 года вступает в силу закон, призванный защитить граждан от коллекторов. 

Фото пресс-службы Челябинского регионального отделения ОНФ

© 2008–2016 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: пенсионерка, донорская почка, коллекторы, новости челябинска, новости коркино, банкротство физических лиц
Подписаться на рассылку www.dostup1.ru
3 691
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 15:28
В Челябинской области из продажи изъято 87 тыс. литров контрафактного алкоголя
сегодня, 14:52
В Матче звезд КХЛ примут участие 4 «сталевара» и 2 «тракториста»
сегодня, 14:40
Школьник из Златоуста воткнул нож в отца из-за нежелания ходить в музыкалку – СК
сегодня, 13:44
Банда чиновников и бизнесменов вернула 5,5 млн в бюджет Снежинска
сегодня, 12:36
Для жителей Челябинска подготовлено 50 новогодних концертов и мероприятий
сегодня, 12:21
ВАЖНО. Дубровский потребовал уберечь южноуральцев от беды
сегодня, 12:01
Челябинское УФАС накрыло масштабный медицинский картель на 12 млн рублей
сегодня, 11:46
Задымленность воздуха сохраняется в Челябинске третьи сутки
сегодня, 11:23
Более 10 млн рублей получили челябинские монтажники благодаря прокуратуре
сегодня, 11:12
Суд ждет банду из Челябинска, пытавшуюся сбыть 600 граммов «синтетики»
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Прямой доступ
Интервью
Опрос

Какую елку Вы установите дома?

  • Натуральную (сосну или пихту)
    27%
  • Искусственную
    38%
  • Дизайнерскую
    4%
  • Самодельную
    6%
  • Поставлю хвойные ветки
    12%
  • Никакую
    12%

Всего проголосовало: 1603

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость