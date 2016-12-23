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Агентство новостей Доступ 1 23 декабря 2016 года, 13:35

Пласт и Снежинск получили награды конкурса «Город детей – город семей»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Город Пласт (Челябинская область) занял второе место на всероссийском конкурсе «Город детей – город семей» среди населенных пунктов, где проживает менее 20 тыс. человек; диплом в номинации «Крепкая семья» получил Снежинск (ЗАТО, Челябинская область) – за комплексную и системную работу по укреплению ценностей семьи, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

К участию в конкурсе, организованном Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пригласили большие, средние и малые города. Всего – 176 из 60 субъектов. Их власти, по мнению комиссии, проявляют максимальную заботу о детях.

По условиям социальных состязаний города-участники распределили на четыре категории: административные центры, города с населением более 100 тыс. человек, города, в которых проживают от 20 до 100 тыс. человек, и небольшие города с населением менее 20 тыс. человек. В последней категории второе место занял Пласт, уступив городу Сельцо в Брянской области.

Добавим, что среди городов, которые являются областными центрами субъектов Российской Федерации, призовые места достались Уфе, Туле и Волгограду.

Конкурс городов России «Город детей – город семей» – одно из самых масштабных мероприятий Фонда поддержки детей. За минувшие годы в нем приняли участие более 500 городов из 77 регионов страны. Его цель – обратить внимание общественности на воспитание детей, профилактику детского неблагополучия, формирование ответственного отношения граждан к семейным и родительским обязанностям.

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Теги: дети, конкурс, новости снежинска, новости пласта
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