18+ Осуждена 17-летняя жительница Озерска, убившая сына о подлокотник дивана

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Молодая мать получила срок в воспитательной колонии за смертельное избиение своего трехмесячного ребенка в Озерске (ЗАТО, Челябинская область) – 17-летняя девушка попыталась оспорить приговор в областном суде, но не смогла, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В Челябинском областном суде рассмотрели жалобу на приговор 17-летней жительницы Озерска. Местный суд признал ее виновной в причинении смертельного вреда здоровью трехмесячного сына. Установлено, что в ноябре 2015 года несовершеннолетняя мать набросилась на своего ребенка ночью. Девушка схватила младенца за лицо и плечо, расцарапав на них кожу. Затем плачущего мальчика она ударила головой о косяк дверного проема и швырнула в сторону дивана. Ребенок ударился головой о деревянный подлокотник и металлические петли. Смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы с переломами костей свода черепа.

«Вину в совершении указанного преступления подсудимая признала частично. Озерский суд назначил ей наказание в виде пяти лет в воспитательной колонии, а также принудительное лечение у психиатра. Девушка обжаловала приговор. В апелляционной жалобе она заявила, что не виновна в смерти сына, а телесные повреждения мальчику причинил ее сожитель. Государственный обвинитель просил приговор оставить без изменения, а ее доводы без удовлетворения», – рассказала официальный представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева.

Областной суд согласился, что доказательств, свидетельствующих о причастности девушки к преступлению, достаточно, и посчитал доводы апелляционной жалобы не убедительными. Приговор оставлен без изменения. Он вступил в законную силу.

Ольга Плеханова