Осужден водитель, покусавший инспектора ДПС под Увелкой

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Увельский райсуд (Челябинская область) огласил приговор водителю, покусавшему испектора дорожно-патрульной службы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, инцидент произошел в августе 2016 года. Водитель не выполнил требование инспектора об остановке и предпринял попытку скрыться. Во время задержания он не менее трех раз укусил сотрудника МВД за левое предплечье. По данному факту было возбуждено дело по части 1 статьи 318 УК РФ.

«Подсудимый вину в инкриминируемом ему деянии признал полностью и в содеянном раскаялся», – сообщила консультант суда Юлия Насибулина.

Она уточнила, что пострадавший полицейский не настаивал на назначении обидчику наказания, связанного с изоляцией от общества.

«Отягчающим обстоятельством суд признал наличие в действиях мужчины рецидива, а также совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения», – сказала Насибулина.

Суд на два года условно лишил свободы водителя, установив испытательный срок на тот же период. Кроме того, удовлетворен иск полицейского о компенсации морального вреда – 50 тыс. рублей.