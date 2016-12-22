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Агентство новостей Доступ 1 22 декабря 2016 года, 14:21

Осужден челябинец, укравший пистолет у спящего полицейского


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Челябинска приговорен к условному сроку за похищение табельного пистолета у сотрудника полиции, который спал в машине, – страж порядка после этого происшествия был уволен, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено летом 2016 года ночью. Полицейские задержали и доставили в отделение 32-летнего горожанина, распивавшего спиртное в общественном месте. Пока на него составляли протокол, мужчина грозился справить большую нужду на месте и даже снимал штаны, предпринимая попытки. Когда горожанина отпустили, он не успокоился. На выходе из райотдела обиженный мужчина увидел спящего в патрульном УАЗе водителя ППС и осторожно пробрался в машину.

Челябинец тайно достал из кобуры полицейского табельное оружие с запасным магазином с патронами и скрылся. Мужчина направился прямиком в областную прокуратуру, чтобы пожаловаться на стражей порядка. На вахте он потребовал встречи с главой надзорного ведомства Александром Кондратьевым, но было еще рано, того не было на работе. «Что я тут с пистолетом его буду ждать!?» – возмутился посетитель и выложил на стойку оружие и два магазина. Сотрудники прокуратуры задержали дебошира. СК расследовал в отношении него дело по части 1 статьи 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия и боеприпасов). Сотрудника полиции, проспавшего кражу, уволили.

Сегодня, 22 декабря, Металлургический райсуд огласил приговор злоумышленнику. Мужчине назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно. 

Ольга Плеханова

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Теги: полицейский, пистолет, кража оружия, новости челябинска
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