Осужден челябинец, укравший пистолет у спящего полицейского

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Челябинска приговорен к условному сроку за похищение табельного пистолета у сотрудника полиции, который спал в машине, – страж порядка после этого происшествия был уволен, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено летом 2016 года ночью. Полицейские задержали и доставили в отделение 32-летнего горожанина, распивавшего спиртное в общественном месте. Пока на него составляли протокол, мужчина грозился справить большую нужду на месте и даже снимал штаны, предпринимая попытки. Когда горожанина отпустили, он не успокоился. На выходе из райотдела обиженный мужчина увидел спящего в патрульном УАЗе водителя ППС и осторожно пробрался в машину.

Челябинец тайно достал из кобуры полицейского табельное оружие с запасным магазином с патронами и скрылся. Мужчина направился прямиком в областную прокуратуру, чтобы пожаловаться на стражей порядка. На вахте он потребовал встречи с главой надзорного ведомства Александром Кондратьевым, но было еще рано, того не было на работе. «Что я тут с пистолетом его буду ждать!?» – возмутился посетитель и выложил на стойку оружие и два магазина. Сотрудники прокуратуры задержали дебошира. СК расследовал в отношении него дело по части 1 статьи 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия и боеприпасов). Сотрудника полиции, проспавшего кражу, уволили.

Сегодня, 22 декабря, Металлургический райсуд огласил приговор злоумышленнику. Мужчине назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

Ольга Плеханова