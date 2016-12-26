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ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 26 декабря 2016 года, 12:03

Облсуд отпустил домой экс-главу Кунашакского района


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сегодня, 26 декабря 2016 года, Челябинский областной суд изменил меру пресечения бывшему главе Кунашакского района Вадиму Закирову с содержания под стражей на домашний арест, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Рассмотрев апелляционные жалобы Вадима Закирова и его адвоката на постановление Кунашакского райсуда, которым экс-главе был продлен срок содержания под стражей, изменил ему меру пресечения на домашний арест до 26 февраля 2017 года», – сообщила официальный представитель ЧОС Ксения Шурупова.

По ее словам, «основания, по которым ему избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу, претерпели существенные изменения».

В настоящее время данное уголовное дело рассматривается по существу в райсуде.

Закиров обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере, три эпизода), частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, три эпизода), а также частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Напомним, Закиров провел в СИЗО год и почти девять месяцев (арестован в апреле 2015 года). По версии следствия, Закиров злоупотребил должностными полномочиями при покупке в муниципальную собственность зданий детсада и центра врача общей практики, а также 24 квартир для детей-сирот. Все постройки не соответствовали пожарным, санитарным и строительным нормам. Ущерб бюджету от покупки этой собственности превысил 18 млн рублей.

Кроме того, по данным следствия, Закиров получил в качестве взятки квартиру в Челябинске за принятие на должность замглавы районной администрации, около 2 млн рублей – за оплату работ по строительству газопровода, а также 2,5 млн – за покупку детсада. Также он помог знакомому завладеть 19,1 млн рублей бюджетных средств при покупке здания детсада.

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Теги: челябинский облсуд, коррупция, вадим закиров, кунашакский район
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