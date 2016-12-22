Над Челябинском вновь нависнет смог

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинцам предстоит пережить последнюю аномально холодную ночь в декабре – ее будет «сопровождать» режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности, которые держатся в городе почти десять дней, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным Челябинского Гидрометцентра, режим НМУ сохранится в областном центре с 19.00 четверга, 22 декабря до 11.00 пятницы, 23-го.

Промышленным предприятиям рекомендуется обеспечить снижение выбросов, субъектам хозяйственной деятельности – минимизировать проведение работ, вызывающих пыление и дополнительное загрязнение атмосферы. Горожан просят отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный. Медики рекомендуют в этот период употреблять как можно больше воды или кисломолочной продукции, при этом воздержаться от излишних физнагрузок и алкоголя.

Напомним, в Челябинске грядущей ночью прогнозируется минус 30-32 градуса, в пятницу днем – 15-17, небольшой снег и слабая метель.

В выходные дни ожидается ощутимое ослабление морозов: днем – от 6 до 12 градусов, максимальная температура воздуха в ночь на субботу – 23 градуса, в воскресенье – 12-17.