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Агентство новостей Доступ 1 26 декабря 2016 года, 10:50

Над Челябинском снова завис смог


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске сегодня, 26 декабря 2016 года, объявлено о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу города (ЕДДС).

По информации службы, слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют накоплению в приземном слое атмосферы промышленных выбросов и автомобильных выхлопов.

«Недостаточное рассеивание вредных примесей в воздухе будет наблюдаться до семи часов вечера 26 декабря», – говорится в сообщении.

Промышленным предприятиям города предписано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух, всем субъектам хозяйственной деятельности –  минимизировать проведение работ, вызывающих дополнительное загрязнение атмосферы.

Напомним, по информации синоптиков, сегодня будет дуть южный – юго-западный ветер от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха минувшей ночью была минус 15-24, в северных и западных районах – до 13, в низинах – до 28 градусов.

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Теги: нму, погода в челябинске, смог, новости челябинска
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