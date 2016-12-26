На Таганае составили «черный список» браконьеров и нелегальных лесорубов

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На Таганае (Златоуст, Челябинская область) составили «черный список» браконьеров и нелегальных лесорубов, которые попадались за последние три года, – в перечне уже 170 человек, и он будет пополняться, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу нацпарка.

В 2016 году к административной ответственности привлечено 57 человек, общая сумма выплаченных штрафов составила 110 тыс. рублей. Наказывали за пребывание на территории парка без разрешения, въезд на автотранспорте и стоянки с разведением костров там, где это запрещено. Были и более серьезные нарушения – самовольный захват участка, незаконная рубка и вылов рыбы.

Кроме того, при установлении личности нарушителей инспекторы теперь используют возможности оперативных служб полиции. «Раньше при задержании нарушителей возникали сложности с установлением их личности. Например, человек мог назваться чужим именем. Сейчас инспекторы связываются с дежурной частью отдела полиции, где определяют достоверность данных. Благодаря такому взаимодействию административных протоколов по неустановленным лицам в этом году нет вообще», – рассказал директор парка Алексей Яковлев.

При проведении рейдов инспекторы также используют полицейские видеорегистраторы и навигаторы – это помогает доказывать факт нарушения. Например, два административных расследования проводились на основании данных фотоловушек, еще два – по опубликованным в соцсетях фотографиям.

В 2016 году протяжность маршрутов пешего патрулирования составила 5,5 тыс. км, на транспорте – 52 тыс. 747 км, добавили в парке.