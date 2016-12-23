На ЧМК выбрали лучшего молодого слесаря

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На Челябинском металлургическом комбинате (ПАО «ЧМК», входит в Группу Мечел) выбрали лучшего молодого слесаря-ремонтника – за победу в традиционном конкурсе боролись 25 работников предприятия в возрасте до 35 лет, большинство из которых с высшим образованием, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу кобината.

Теоретическая часть конкурса проходила в формате экзамена. Участники вытягивали билеты с вопросами по специфике работы слесаря. Так, молодые специалисты рассказывали об особенностях используемых инструментов, демонстрировали умение читать технические чертежи, делились знаниями по технике безопасности.

В практической части конкурсантам необходимо было сделать ключ-бирку по заранее изготовленному эскизу. Ключи-бирки открывают работникам допуск к управлению многими агрегатами и предупреждают запуск случайной работы механизмов. Например, без такого ключа невозможна работа машин непрерывной разливки стали, вакууматоров, грузоподъемного оборудования.

По итогам двух туров лучшим молодым слесарем-ремонтником признан 31-летний Валерий Бауэр, представлявший цех технического обслуживания № 3, его стаж работы максимальный среди всех участников – более 10 лет. Самый молодой участник – 24-летний Эмиль Тунгатаров из доменного цеха – отмечен в номинации «Молодость и перспектива».

Слесарей кислородно-конвертерного цеха Александра Корюкина и Кирилла Кузнецова выделили за опыт, мастерство и талант. Победителем в номинации «Профессионализм и качество» стал Егор Тимофеев из цеха ремонта металлургического оборудования. Слесарь из прокатного цеха №3 Макар Третьяков получил максимальное количество баллов за теоретическую часть состязаний и звание «Лучший теоретик». Из восьми финалистов пятеро имеют высшее образование, что говорит о возрастающем престиже рабочих специальностей.

«Молодые ребята, которые участвовали в конкурсе, зарекомендовали себя с лучшей стороны. В будущем это поможет им в построении успешной карьеры на комбинате, ведь их заметили, их талант и знания проверены серьезным конкурсом профессионального мастерства», – комментирует директор по персоналу ПАО «ЧМК» Вадим Касторнов.

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» – одно из крупнейших отечественных предприятий полного металлургического цикла по выпуску качественных и высококачественных сталей, а также основной производитель нержавеющей стали в России. ЧМК – одно из немногих предприятий страны, которому дано право присваивать продукции собственный индекс «ЧС» («Челябинская Сталь»). Комбинат входит в металлургический дивизион Группы Мечел, находящийся под управлением ООО «УК Мечел-Сталь».

Мечел – глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в которой работает 66 тыс. человек. Продукция компании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. Мечел объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.