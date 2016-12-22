Мост между властью и социумом: Общественная палата Челябинской области подвела итоги года

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Стоит на защите интересов и прав южноуральцев, проводит экспертизу законопроектов, помогает людям строить диалог с властью. В среду, 21 декабря, Общественная палата Челябинской области подвела итоги работы за 2016 год. В большом зале правительства региона выступили не только члены Палаты, но также представители министерств, социологи, ученые, преподаватели вузов, общественные деятели. Главные темы – работа с региональными и местными властями, с НКО, развитие гражданского общества в регионе, а в целом – гармонизация общественных отношений. Еще один теплый повод для встречи – 10-летний юбилей Общественной палаты Челябинской области, в честь которого ее председатель Олег Дубровин наградил «старейшин, легенд и духов» структуры, а также вручил грамоты самым активным членам. Все самое интересное из расширенной «пленарки» – в материале Агентства новостей «Доступ».

МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ И ОБЩЕСТВОМ

Открывая заседание, председатель региональной Палаты Олег Дубровин напомнил, что цель работы всех собравшихся – стать мостом между властью и обществом. И от афоризмов сразу же перешел к конкретным делам: «Нам сегодня важно выделить два направления работы. Первое – передача социальных услуг некоммерческим организациям (НКО), развитие волонтерского движения и, в целом, рост некоммерческого сектора. Второе направление – экономика. Сюда входит как глобальная работа – "потепление" инвестиционного климата региона, так и работа на местах – помощь предпринимателям и малому бизнесу», – резюмировал Дубровин.

Тему «подхватил» министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников, подчеркнув важность сотрудничества министерства с региональной Палатой. «Я напомню, что год был сложным. Финансовый кризис сказался на предприятиях, доходах людей. Но вместе с тем 2016 год – это год надежд. Мы сделали очень много шагов, на которые в следующем году будем делать большие ставки. Получить ожидаемые результаты, я думаю, нам определенным образом поможет Общественная палата. Я бы выделил три направления нашей совместной работы: поддержка бизнеса, новая стратегия развития Челябинской области и благоприятный инвестиционный климат», – отметил Смольников.

Если кратко, то по первому пункту Общественная палата должна помочь систематизировать работу власти и бизнеса по принципу «одного окна», а также периодически общаться с местными предпринимателями, чтобы понять и передать профильному министерству, что же им на самом деле нужно, какие меры поддержки актуальны, где они сталкиваются с бюрократией и необоснованной «тягомотиной».

«Мы как орган власти открыты для общения», – подчеркнул министр. И заключил: «У Общественной палаты особая роль. Одна должна согласовывать интересы власти и общества, стать "цементом" для гармоничного сотрудничества. Минэкономразвития будет благодарно за ваши предложения, потому что нам необходима обратная связь с бизнесом, которую вы можете организовать».

Заместитель председателя Общественной палаты области Игорь Аристов добавил, что члены и эксперты организации продолжат проводить экспертизу документов, после чего отправлять их в министерство. «Мы намерены лоббировать интересы местных производителей, в том числе в рамках импортозамещения, и контролировать все процессы по улучшению делового климата», – сказал Аристов.

ДОВЕРИЕ К ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ ХОТЯТ ПОМОГАТЬ

Выступая на одном из форумов, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что общественные организации – это, «по сути, и есть наша страна, наш народ». Особенно это касается социально ориентированных НКО, которым глава государства призвал обеспечить больший доступ к финансовой поддержке.

Этим, собственно, сейчас и занимается южноуральская Общественная палата. «Мы планируем в 2017 году передачу социальных услуг, которые оказываются на дому, я подчеркиваю, только на дому, НКО. Минсоц будет контролировать их работу. Но роль Общественной палаты в этом вопросе заключается в том, что она выступит так называемым фильтром при отборе этих некоммерческих организаций. Она должна найти и дать оценку тем НКО, которые сегодня есть в нашем обществе, которым нравится помогать, и они хотят делать это системно за счет областного бюджета», – отметила первый заместитель министра соцотношений области Татьяна Ильина.

ПЕССИМИСТИЧНЫЕ ВЗГЛЯДЫ, КОТОРЫЕ НУЖНО МЕНЯТЬ

В ноябре эксперты РАНХиГС провели опрос на предмет того, как обстоят дела с гражданской активностью в регионе. «Мы выяснили, что каждый третий житель области считает, что условия для гражданской активности есть. Но остальные – порядка 62% – уверены в обратном. Около 42% южноуральцев не знают, что у нас в принципе есть общественные организации, а те, кто знает, в основном считают, что они неэффективны», – привела данные доцент кафедры политологии, истории и философии Елена Сытых.

«Мы должны откликаться на все вопросы, которые волнуют общество сегодня. Предлагать помощь, предлагать участие – максимально гармонизировать наши отношения», – отметил Дубровин.

А СДЕЛАНО НЕМАЛО

Подводя итоги, Олег Дубровин напомнил, что в текущем году Общественная палата Челябинской области подписала соглашения с тремя ведущими вузами региона – ЮУрГУ, ЧелГУ и челябинским филиалом РАНХиГС. Кроме того, уже подписано соглашение с Уполномоченным по правам ребенка Челябинской области, в будущем «совместный» документ появится и с омбудсменом.

«По нашей инициативе открывается "Правовой экспертный клуб", который будет привлекать компетентных специалистов в области права к обсуждению общественно-политических тем, а также в понятной и доступной форме информировать население о сути происходящих в Челябинской области законотворческих процессов. В рамках клуба также будет проводиться независимая экспертная оценка федеральных, региональных и локальных нормативных актов», – рассказал председатель.

В 2017 году будет запущена система мониторинга активности членов Общественной палаты, которая даст возможность обобщенно увидеть и проанализировать всю работу общественников.

Среди значимых проектов также – «Час с региональным министром», который позволяет южноуральцам напрямую задать вопросы во время онлайн-встреч; открытие «Приемной гражданских инициатив Общественной палаты», куда могут прийти активные граждане с интересными идеями.