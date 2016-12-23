ВНИМАНИЕ. Мороз снова освободил от занятий школьников Челябинска 23 декабря

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Школьники Челябинска снова освобождены от занятий из-за аномального мороза – столбики термометров застыли на отметке минус 32, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 23 декабря, в комитете по делам образования города освободили от походов в школу учеников первой смены с 1 по 11 класс. Во вторую смену не учатся школьники с 1 по 4 класс. По данным на 5.00, температура за окном составила минус 32 градуса, ветер 2 м/с. К обеду потеплеет до минус 22.

Напомним, 22-23 декабря в отдельных районах Челябинской области сохраняется аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более.

