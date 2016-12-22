Младшие школьники Троицка не учатся 22 декабря из-за холодов

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Занятия первой смены с 1 по 5 класс в Троицке (Челябинская область) отменяются из-за мороза – дети снова отдыхают, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 22 декабря, троицкие чиновники решили отменить занятия первой смены в школах города с 1 по 5 классы включительно. Температура воздуха на 6.00 составила минус 25 градусов, ветер северо-восточный 2 м/с. К обеду прогнозируют потепление до минус 24.

Напомним, предупреждение об аномальных холодах в Челябинской области продлено на 22 и 23 декабря. В отдельных районах ночью и в утренние часы в низинах ожидается до минус 35-40 градусов.

