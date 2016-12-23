Минувшей ночью в Челябинской области было минус 36

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Прошедшей ночью столбики термометров в Челябинской области опускались до отметки минус 36 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В течение минувших суток в регионе наблюдалась морозная погода. Днем местами прошел небольшой снег. Температура воздуха была днем минус 20-24, ночью – 29-36 градусов», – сообщили в Челябинском ЦГМС.

В восемь утра в центре южноуральской столицы 32 мороза, влажность воздуха составляет 70%, ветер юго-восточный 2-3 м/с, атмосферное давление 750 мм, в течение дня оно понизится до 747 мм ртутного столба. Геомагнитное поле неустойчивое.

Днем в пятницу температура воздуха повысится до 12-17 градусов, возможен небольшой снег, слабые метели, ветер разнонаправленный (северо-восточный с переходом на юго-западный), отдельные порывы до 12-17 метров в секунду.

В последующие дни синоптики ожидают повышение температуры воздуха до 6-11 градусов.