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Агентство новостей Доступ 1 26 декабря 2016 года, 13:38

Микулович вернулся в «Трактор» из «Куньлуня»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

ХК «Трактор» 25 декабря 2016 года перед дедлайном приобрел защитника «Куньлунь Ред Стар» Александра Микуловича – китайский клуб получил за 20-летнего хоккеиста денежную компенсацию, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Воспитанник школы «Трактор» Микулович в этом сезоне провел семь матчей в КХЛ, не набрав в них очков. В среднем, он проводил на льду 3.37 минуты.

Александр Микулович родился 1 июля 1996 года в Челябинске. Выступал за команды школы «Трактор», Niagara IceDogs OHL и «Куньлунь Ред Стар». Регулярно вызывался в сборные России разных возрастов. Участник чемпионата мира U18 2014, Subway Super Series 2014 и 2015, серебряный призер Европейского юношеского олимпийского фестиваля 2013, Кубка Вызова U17 2013 и молодежного чемпионата мира 2016.

В 2013 году был выбран «Трактором» в 1 раунде драфта КХЛ под общим 30 номером.

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Теги: хк трактор, кхл, новости челябинска, новости спорта, хк куньлунь
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