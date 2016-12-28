Миассцы поздравили главного Деда Мороза России с Новым годом

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В канун Нового года сотрудники одной из крупных компаний Миасса (Челябинская область) решили сделать подарок главному Деду Морозу России – в Великий Устюг был доставлен огромный почтовый ящик для корреспонденции, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Миассцы объяснили свой поступок тем, что в Новый год все люди – и взрослые, и дети – ждут чуда. И Дед Мороз – не исключение, однако его поздравлять почему-то не принято.

Поэтому, вопреки стандартной схеме, горожане решили сделать подарок главному волшебнику зимы, отправив ему почтовый ящик для корреспонденции. «Пусть все мечты сбываются, а письма доходят до адресата. Мы верим в тебя, Дедушка Мороз. С Новым годом!» – написали миассцы.



Спустя неделю работники компании получили ответ: «Вот такую новогоднюю посылку получил я из далекого города Миасс Челябинской области! Спасибо, мои родные, за такой чудесный подарок!»

Между тем, напомним, Дед Мороз из Великого Устюга бывал в Челябинской области в начале декабря. Он посмотрел выступления своих региональных «коллег», пообщался с маленькими челябинцами, после чего честно признался: современные малыши очень изменились.

А еще сделал торжественное пожелание всему «суровому краю». Подробности волшебного визита – в репортаже Агентства новостей «Доступ».